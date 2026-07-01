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Educamp CONI Lazio, dieci settimane di sport e inclusione al Centro Remiero di Sabaudia
Dieci settimane dedicate allo sport, all’educazione e alla socializzazione per centinaia di bambini e ragazzi. È stato presentato questa mattina al Centro Sportivo Remiero della Marina Militare di Sabaudia l’Educamp CONI Lazio, il centro estivo multidisciplinare rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni, che anche quest’anno offrirà attività sportive e formative a partecipanti provenienti da tutta la provincia di Latina.
Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Alberto Mosca, il consigliere comunale delegato allo Sport Massimo Mazzali e il comandante del Centro Remiero Caramia, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la collaborazione tra Comune, CONI e Marina Militare.
Il sindaco Mosca ha evidenziato come sostenere progetti di questo tipo significhi investire nel futuro della comunità, ricordando l’impegno dell’amministrazione nel favorire la partecipazione anche dei bambini provenienti da famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Sulla stessa linea il consigliere Mazzali, che ha definito l’Educamp un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di promuovere inclusione, benessere e pari opportunità attraverso lo sport.
Il comandante Caramia ha invece ribadito l’importanza del lavoro congiunto tra Marina Militare, CONI ed ente locale, sottolineando come il Centro Remiero rappresenti una cornice ideale per un progetto che unisce attività sportiva, educazione e valori civici.
Particolarmente emozionante il momento conclusivo della mattinata, con la consegna degli attestati ai piccoli partecipanti del campo estivo, accolti dall’applauso dei genitori presenti.
Per dieci settimane il Centro Remiero ospiterà così attività sportive multidisciplinari, confermandosi uno dei punti di riferimento estivi per bambini e ragazzi del territorio pontino.
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Priverno, al Parco Archeologico torna il cinema: al via “Custodi di Domani” tra film, memoria e diritti
Il cinema incontra la storia nel cuore dell’antica città romana di Privernum. Dall’11 luglio al 20 agosto il Parco Archeologico ospiterà “Custodi di Domani – Cinema, Memoria e Diritti in Cammino”, rassegna promossa dal Comune di Priverno e dal Sistema Museale cittadino con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del progetto “La Cultura fa Sistema”.
Per cinque serate il sito archeologico diventerà uno spazio dedicato a cinema, cultura e valorizzazione del patrimonio. Il parco aprirà alle 18 con visite guidate tra le rovine dell’antica Privernum e attività dedicate ai bambini. Dalle 19.30 saranno presenti gli stand gastronomici, mentre alle 21 inizieranno le proiezioni.
Ad aprire la rassegna, l’11 luglio, sarà “Amata”, con la partecipazione dell’attrice Donatella Finocchiaro, intervistata dalla giornalista Laura Delli Colli. Il 12 luglio sarà la volta di “30 Notti con il mio Ex”, con gli attori Gloria Harvey e Matteo Scattaretico. Il 13 luglio spazio a “Il diavolo è Dragan Cygan”, con la presenza di Sebastiano Somma e del regista Emiliano Locatelli.
La rassegna proseguirà il 19 agosto con “La vita da grandi”, serata dedicata ai temi dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità, e si concluderà il 20 agosto con “La storia del Frank e della Nina”, alla presenza della regista Paola Randi.
L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare il Parco Archeologico in un luogo di incontro tra patrimonio culturale, memoria e contemporaneità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso il linguaggio del cinema.
L’ingresso è gratuito.
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Scauri è il Basket, tre giorni di eventi all’Arena Mallozzi tra sport, ospiti e memoria
Tre serate dedicate alla pallacanestro, alla storia e ai grandi protagonisti dello sport. Dal 3 al 5 luglio l’Arena Mallozzi ospiterà la manifestazione “Scauri è il Basket”, promossa dal Comune di Minturno con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro.
L’evento punta a riportare al centro della scena uno dei luoghi simbolo della pallacanestro del Lazio, che negli anni Sessanta e Settanta ospitò lo storico Torneo Internazionale di Basket.
L’apertura è in programma giovedì 3 luglio con l’inaugurazione del campo completamente riqualificato e un incontro con Andrea Capobianco, commissario tecnico della Nazionale femminile italiana, reduce dal bronzo europeo e dalla qualificazione ai Mondiali. Il talk sarà moderato dal giornalista Dario Ronzulli.
Sabato 4 luglio spazio ai giovani con il torneo dedicato alle categorie Scoiattoli e Under 13, mentre domenica 5 luglio il gran finale vedrà protagonista Federico Buffa, che porterà in scena lo spettacolo “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi.
Ad accompagnare la manifestazione sarà anche una mostra fotografica dedicata ai 77 anni di storia del basket scaurese, con immagini che ripercorrono le principali società e i momenti più significativi della pallacanestro locale.
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Anteprima a Cisterna per il 62° Festival Pontino: il pianista Filippo Tenisci suonerà “In memoria di Sara”
CISTERNA – Prenderà il via il 2 luglio con un’anteprima, il 62° Festival Pontino di Musica: alle 19 presso la Sala Zuccari di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, il pianista Filippo Tenisci, giovane talento classe 1998, terrà il concerto “In memoria di Sara”, ovvero di Sara Censi, docente e volontaria di Cisterna, prematuramente scomparsa. Durante la serata verrà promossa la raccolta fondi a favore della Associazione Oltre i Confini Odv.
Il programma attraversa la storia della musica del Sette e Ottocento, due secoli cruciali “che hanno interamente modificato le sorti del rapporto fra artista-compositore e pubblico fruitore” come racconta lo stesso Tenisci. Si inizia dalla musica scritta per le corti e si arriva alla produzione di opere che le trascendono, in cui il ruolo dell’artista nella società diventa un bene “indispensabile e necessario” prosegue il giovane pianista “e non più solo al servizio delle famiglie nobiliari”.
Il concerto – spiegano dal Campus internazionale di Musica in una nota – si apre con una perla del classicismo viennese, la Sonata N. 55 Hob. XVI/41 che Franz Joseph Haydn compose nel 1784 quando era di maestro di cappella della famiglia nobile ungherese Esterházy: la caratterizzano uno stile ironico, giocoso, vario nel ritmo e nel suono, con elaborazioni tematiche di grande fantasia e freschezza. Chi ha rivoluzionato il ruolo dell’artista è stato senz’altro Ludwig van Beethoven che ha vissuto la musica con una responsabilità etica e sociale completamente nuova. Le 6 Bagatelle (1824) che Tenisci ha deciso di eseguire, sono una chiara testimonianza di questo processo che si iscrive nell’ultimo periodo compositivo del musicista di Bonn, aperto alla più ampia sperimentazione per l’epoca, sfruttando tutte le possibilità dello strumento, con un notevole impegno tecnico per l’interprete. Richard Wagner e Franz Liszt proseguono nel percorso avviato da Beethoven: Liszt con il pianoforte, Wagner con l’opera. Tenisci, specializzato nel repertorio romantico – l’incisione dell’integrale delle trascrizioni Wagner/Liszt gli è valsa la prestigiosa borsa di studio del Bayreuth Festspiele del 2023 – esegue due celebri pagine wagneriane, trascritte da Franz Liszt: Isolden’s Liebestod (Tristan und Isolde) S.447 e l’Ouverture dal Tannhäuser S.442, due capolavori lisztiani fra i più conosciuti di tutte le quindici trascrizioni su Wagner. Il pianoforte diventa lo strumento principe del ‘800 e tramite parafrasi e trascrizioni permette la diffusione della musica lirica e sinfonica al pubblico che non aveva accesso ai grandi teatri. “Le trascrizioni e parafrasi lisztiane – racconta Tenisci – si distinguono per la moltitudine di passaggi di forza ed effetti pianistici nuovi, arrivando a rivoluzionare il modo di suonare il pianoforte e la scrittura pianistica. La tecnica e il virtuosismo sono al servizio dell’idea musicale e mai fine a sé stessa”.
CHI E’ – Filippo Tenisci (1998) ha iniziato gli studi musicali in Albania, proseguendoli in Italia con Emira Dervinyte e perfezionandosi con Daniel Rivera, Massimo Spada, Roberto Galletto e Maurizio Baglini. Pianista specializzato nel repertorio romantico, ha inciso l’integrale delle trascrizioni Wagner/Liszt per Da Vinci Publishing, progetto che gli è valso la prestigiosa borsa di studio del Bayreuth Festspiele (2023). Ha registrato per RAI 5 la Sinfonia n. 2 di Beethoven/Liszt (2021) e le opere pianistiche di Goffredo Petrassi per Dentro le Note (2026). Diplomatosi con lode e menzione d’onore al Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno, è stato premiato come miglior laureato accademico 2021/22. Nel 2025 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello “Play&Rec” presso il Conservatorio di Rovigo. Vincitore dell’International Competition “Franz Liszt” di Roma (2025), del Premio Rospigliosi (primo premio assoluto e premio del pubblico), del Premio Città di Spoleto e del Concorso Armonie della Sera (2023), ha ottenuto inoltre riconoscimenti in prestigiosi concorsi internazionali, tra cui Dinu Lipatti, Riga International Competition, Premio Crescendo e Pianale Academy. Si è esibito come solista negli Stati Uniti, a Hong Kong, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Spagna, Romania, Germania, Ungheria, Lettonia, Bosnia, Francia e Svizzera. Tra i debutti più significativi figurano l’Art of the Piano Festival di San Francisco, il Museo Teatrale alla Scala, il Teatro Verdi di Pisa e i Concerti del Quirinale di RAI Radio 3. Ha collaborato con Roma Tre Orchestra, eseguendo concerti di Mozart sotto la direzione di Sieva Borzak e Maurizio Baglini, e nel 2026 ha interpretato il Concerto K. 466 con l’Orchestra CDM. Si è esibito in importanti sale e festival italiani, tra cui Auditorium Parco della Musica, Teatro Rossini di Pesaro, Festival Pontino, La Milanesiana e Livorno Music Festival. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Propatria Festival di Bucarest per la promozione della musica rumena in Italia e all’estero.
Info: info@campusmusica.it . Programma on line su www.campusmusica.it
Biglietti: Il concerto anteprima festival del 2 luglio è a ingresso libero con raccolta fondi per Onlus.
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