APPUNTAMENTI
Latina, doppio appuntamento per Il Museo Cambellotti dialoga in Musica!
Doppio appuntamento nel prossimo weekend a Latina nell’Arena del Museo Cambellotti con “Il Museo Cambellotti dialoga in Musica!” manifestazione a cura del Comune di Latina e dell’Associazione Culturale Eleomai in occasione dei 150 anni della nascita dell’artista Duilio Cambellotti.
Venerdì 3 luglio alle ore 21 di scena il quartetto Neos Saxophone Ensemble – con Michael Morelli, Marco Klesyk, Marcos Palombo, Matteo Di Prospero – che proporrà un doppio programma dedicato nella prima parte alle musiche scritte in occasione dell’inaugurazione delle città di Fondazione (riscoperte dal M. Claudio Paradiso) e nelle seconda parte ad un repertorio dal barocco al jazz, dalla musica da film alla tradizione popolare.
Sabato 4 luglio alle ore 21 appuntamento con la musica napoletana d’autore con un omaggio a un suo grande interprete e cultore come Renzo Arbore.
Protagonista La Zanzarita Orchestra con la partecipazione straordinaria di Mariano Caiano, una delle voci della celebre Orchestra Italiana, che ha promosso la musica napoletana in tutto il mondo con centinaia di concerti.
APPUNTAMENTI
Educamp CONI Lazio, dieci settimane di sport e inclusione al Centro Remiero di Sabaudia
Dieci settimane dedicate allo sport, all’educazione e alla socializzazione per centinaia di bambini e ragazzi. È stato presentato questa mattina al Centro Sportivo Remiero della Marina Militare di Sabaudia l’Educamp CONI Lazio, il centro estivo multidisciplinare rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni, che anche quest’anno offrirà attività sportive e formative a partecipanti provenienti da tutta la provincia di Latina.
Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Alberto Mosca, il consigliere comunale delegato allo Sport Massimo Mazzali e il comandante del Centro Remiero Caramia, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la collaborazione tra Comune, CONI e Marina Militare.
Il sindaco Mosca ha evidenziato come sostenere progetti di questo tipo significhi investire nel futuro della comunità, ricordando l’impegno dell’amministrazione nel favorire la partecipazione anche dei bambini provenienti da famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Sulla stessa linea il consigliere Mazzali, che ha definito l’Educamp un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di promuovere inclusione, benessere e pari opportunità attraverso lo sport.
Il comandante Caramia ha invece ribadito l’importanza del lavoro congiunto tra Marina Militare, CONI ed ente locale, sottolineando come il Centro Remiero rappresenti una cornice ideale per un progetto che unisce attività sportiva, educazione e valori civici.
Particolarmente emozionante il momento conclusivo della mattinata, con la consegna degli attestati ai piccoli partecipanti del campo estivo, accolti dall’applauso dei genitori presenti.
Per dieci settimane il Centro Remiero ospiterà così attività sportive multidisciplinari, confermandosi uno dei punti di riferimento estivi per bambini e ragazzi del territorio pontino.
APPUNTAMENTI
Priverno, al Parco Archeologico torna il cinema: al via “Custodi di Domani” tra film, memoria e diritti
Il cinema incontra la storia nel cuore dell’antica città romana di Privernum. Dall’11 luglio al 20 agosto il Parco Archeologico ospiterà “Custodi di Domani – Cinema, Memoria e Diritti in Cammino”, rassegna promossa dal Comune di Priverno e dal Sistema Museale cittadino con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del progetto “La Cultura fa Sistema”.
Per cinque serate il sito archeologico diventerà uno spazio dedicato a cinema, cultura e valorizzazione del patrimonio. Il parco aprirà alle 18 con visite guidate tra le rovine dell’antica Privernum e attività dedicate ai bambini. Dalle 19.30 saranno presenti gli stand gastronomici, mentre alle 21 inizieranno le proiezioni.
Ad aprire la rassegna, l’11 luglio, sarà “Amata”, con la partecipazione dell’attrice Donatella Finocchiaro, intervistata dalla giornalista Laura Delli Colli. Il 12 luglio sarà la volta di “30 Notti con il mio Ex”, con gli attori Gloria Harvey e Matteo Scattaretico. Il 13 luglio spazio a “Il diavolo è Dragan Cygan”, con la presenza di Sebastiano Somma e del regista Emiliano Locatelli.
La rassegna proseguirà il 19 agosto con “La vita da grandi”, serata dedicata ai temi dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilità, e si concluderà il 20 agosto con “La storia del Frank e della Nina”, alla presenza della regista Paola Randi.
L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare il Parco Archeologico in un luogo di incontro tra patrimonio culturale, memoria e contemporaneità, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso il linguaggio del cinema.
L’ingresso è gratuito.
APPUNTAMENTI
Scauri è il Basket, tre giorni di eventi all’Arena Mallozzi tra sport, ospiti e memoria
Tre serate dedicate alla pallacanestro, alla storia e ai grandi protagonisti dello sport. Dal 3 al 5 luglio l’Arena Mallozzi ospiterà la manifestazione “Scauri è il Basket”, promossa dal Comune di Minturno con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro.
L’evento punta a riportare al centro della scena uno dei luoghi simbolo della pallacanestro del Lazio, che negli anni Sessanta e Settanta ospitò lo storico Torneo Internazionale di Basket.
L’apertura è in programma giovedì 3 luglio con l’inaugurazione del campo completamente riqualificato e un incontro con Andrea Capobianco, commissario tecnico della Nazionale femminile italiana, reduce dal bronzo europeo e dalla qualificazione ai Mondiali. Il talk sarà moderato dal giornalista Dario Ronzulli.
Sabato 4 luglio spazio ai giovani con il torneo dedicato alle categorie Scoiattoli e Under 13, mentre domenica 5 luglio il gran finale vedrà protagonista Federico Buffa, che porterà in scena lo spettacolo “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi.
Ad accompagnare la manifestazione sarà anche una mostra fotografica dedicata ai 77 anni di storia del basket scaurese, con immagini che ripercorrono le principali società e i momenti più significativi della pallacanestro locale.
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