CRONACA
Gaeta, rissa in piazza XIX Maggio, identificati e denunciati i quattro partecipanti: ci sono anche due donne
GAETA – Quattro persone protagoniste di una violenta rissa avvenuta a giugno in Piazza XIX Maggio sono state denunciate dalla Polizia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Gaeta grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini dei circuiti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini al bar dove si era consumata la rissa, hanno potuto procedere all’identificazione dei partecipanti, scagionando persone che non avevano commesso alcun reato. Al termine delle indagini sono stati denunciati due uomini e due donne.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato, la rissa sarebbe scoppiata dopo un diverbio tra due persone, degenerato rapidamente in un’aggressione fisica che ha coinvolto più persone e durante la quale uno dei partecipanti è stato colpito al capo con una bottiglia.
Tra i quattro denunciati, residenti a Formia e Gaeta, uno era stato raggiunto da un daspo urbano emesso dal Questore di Latina per la di Capodanno al Bajamar di Formia.
“Nei confronti degli indagati, per i quali vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva – si legge in una nota della Questura – , sarà valutato anche l’avvio di misure di prevenzione personali di competenza del Questore, dirette a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché a prevenire la reiterazione di comportamenti violenti e pericolosi per la collettività”.
CRONACA
Quarantenne di Fondi arrestato per stalking: le ultime minacce alla vittima mentre era in caserma
FONDI – Perseguitava la ex con telefonate e messaggi anche minatori e minacce di morte, gli ultimi inviati mentre la vittima, una donna di 33 anni, era davanti ai carabinieri per formalizzare la denuncia nei suoi confronti. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Lenola hanno arrestato per stalking un 40 enne di Fondi, già noto alle forze di polizia. L’uomo è accusato di aver posto in essere reiterate condotte persecutorie nei confronti della vittima, nel tentativo di riallacciare, a distanza di tempo, la loro relazione sentimentale.
L’ultima minaccia alla donna, arrivata in caserma e letta dai militari, prospettava il danneggiamento dell’abitazione della vittima, se non avesse abbandonato l’intenzione di denunciarlo. I carabinieri a quel punto hanno controllato l’esterno della caserma individuando il quarantenne a bordo di un’auto che è stata perquisita. Trovate a bordo una mazza in ferro e due piccozze, tutto sequestrato. Per l’uomo anche l’accusa di porto di oggetti atti a offendere.
CRONACA
Controlla la ex e si apposta fuori casa, arriva l’ammonimento del Questore
LATINA – Il Questore di Latina Fausto Vinci ha emesso un nuovo provvedimento di ammonimento stavolta nei confronti di un uomo che si è segnalato per comportamenti persecutori nei confronti della donna che aveva deciso di interrompere la relazione con lui.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere, svolte attraverso un’azione coordinata tra gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Divisione Anticrimine, gli operatori delle Volanti sono intervenuti su richiesta della vittima, hanno raccolto le dichiarazioni della donna, svolgendo i primi accertamenti e ricostruendo una serie di episodi caratterizzati da insistenti contatti telefonici e messaggi, richieste di chiarimenti sulla vita privata della vittima e ripetuti appostamenti nei pressi della sua abitazione, del luogo di lavoro e di altri luoghi abitualmente frequentati. Gli elementi trasmessi alla Divisione Anticrimine della Questura hanno portato alla decisone di emettere la misura preventiva.
La Polizia di Stato rinnova l’invito a tutte le vittime di violenza domestica, atti persecutori o comportamenti intimidatori a rivolgersi con fiducia al Numero Unico di Emergenza 112 affinché possano essere attivate tempestivamente tutte le misure di tutela previste dalla legge.
CRONACA
Formia, abiti confiscati dalla Guardia di Finanza donati alla Caritas per le famiglie in difficoltà
Da merce destinata alla distruzione a risorsa per chi vive situazioni di disagio economico. È l’iniziativa promossa dalla Guardia di Finanza di Latina, che ha donato numerosi capi di abbigliamento alla Caritas Diocesana di Gaeta, destinandoli in particolare al distaccamento di Formia.
L’iniziativa rientra nelle attività di solidarietà sociale promosse dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.
I vestiti erano stati confiscati dal Tribunale di Cassino al termine di un procedimento penale nato da un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Formia.
Il sequestro era avvenuto durante un controllo nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti sul litorale del Golfo di Gaeta. I finanzieri avevano individuato un venditore ambulante intento a commercializzare capi d’abbigliamento privi della documentazione che ne attestasse l’autenticità e senza le autorizzazioni previste per il commercio su area pubblica.
La normativa prevedeva la distruzione della merce confiscata. Tuttavia, su richiesta della Guardia di Finanza, l’Autorità giudiziaria ha autorizzato la donazione dei capi, dopo la rimozione di etichette e marchi riconducibili alle note griffe, consentendone il riutilizzo a fini solidali.
Gli indumenti saranno ora distribuiti dalla Caritas alle persone e alle famiglie in difficoltà del territorio.
Il presidente della Caritas Diocesana di Gaeta ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come la collaborazione con la Guardia di Finanza rappresenti un esempio concreto di attenzione verso le fasce più fragili della comunità e auspicando che esperienze analoghe possano ripetersi anche in futuro.
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