Controlli della Volante a Latina: fermato noto pregiudicato con droga e coltello

LATINA – Questa mattina, intorno alle 12, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, ha controllato in via Ofanto un ragazzo a piedi che al momento del controllo si è mostrato subito molto agitato. All’interno del marsupio gli agenti hanno trovato un cofanetto contenente alcuni grammi di marijuana e un coltello a serramanico. In casa i poliziotti in un cassetto della cucina, hanno trovato una bambola matrioska con dentro altri grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. Il ragazzo fermato è M.F: di 30 anni e con precedenti specifici. E’ stato denunciato per detenzione di stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti all’offesa.