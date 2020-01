Gaeta, tenta di investire i carabinieri, arrestato con cocaina e crack

GAETA – E’ fuggito alla vista dei carabinieri e ha tentato di investire la pattuglia, ma è stato rintracciato poco dopo in un bar di Gaeta un trentenne di Mugnano di Napoli, che abita nella città del Golfo. I militari della Tenenza di Gaeta, con l’ausilio dell’unità cinofili della Compagnia della Guardia di Finanza di Formia, hanno arrestato nella notte il giovane con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere risalitili all’automobilista in fuga, i carabinieri ne hanno perquisito l’abitazione trovando 66 grammi di cocaina e 3 di crack, oltre a soldi contanti e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.