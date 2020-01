La Notte Bianca del liceo Classico a Latina è “Fra cielo e realtà”

LATINA – Si intitola “Fra cielo… e realtà” la Notte Bianca del liceo classico statale Dante Alighieri di Latina, in programma venerdì 17 gennaio in contemporanea con altri 430 licei licei classici di tutta Italia. L’apertura, a partire dalle 18, nell’Auditorium della scuola di Viale Mazzini con la proiezione video e lettura del racconto scritto da uno studente del liceo Repetti di Carrara e vincitore del concorso di scrittura creativa. Poi, dopo i saluti della dirigente scolastica Eleonora Lofrese, prenderà il via il programma che andrà avanti fino a mezzanotte. Musica, danza, canto, con accompagnamento di chitarra, pianoforte, ukulele, violino, si alterneranno alla lettura interpretativa di poesie e brani, letture in lingua greca e traduzione, e letture in metrica greca sono alcune delle iniziative proposte dagli studenti che in questi giorni si stanno preparando all’evento sotto la guida dei docenti della scuola.

Alle 20,30 circa, è prevista la pausa per la cena poi il programma riprenderà alle 21 per terminare alle 24 con una drammatizzazione in greco in italiano dell’Agamennone di Eschilo. Nell’atrio Augusto, a partire dalle 18:30 e fino alle 20:30 circa, tanti i temi trattati prendendo spunto dai nomi delle divinità greche. Non mancherà l’appuntamento con il “Classico quizzone” e in palestra con il torneo di basket.

L’iniziativa è aperta a tutti.

IL PROGRAMMA – programma_Notte_Nazionale_2020