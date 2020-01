Latina, a Piana delle Orme riaperto il Padiglione dello Sbarco di Anzio

LATINA – Al museo storico di Piana delle Orme di Borgo Faiti a Latina, è stato riaperto in questi giorni, dopo i lavori di restauro e rinnovamento, il padiglione espositivo dedicato allo sbarco di Anzio durante la seconda guerra mondiale, che dal 1997, anno di fondazione della struttura, rappresenta il fiore all’occhiello dell’intero museo, che nel complesso racconta la storia del Novecento, mettendo in luce oltre all’aspetto militare anche la nascita della civiltà pontina, passando per le grandi opere di bonifica della palude.

Nuove scenografie realizzate da esperti professionisti del settore, nuovi reperti storici, mezzi meccanici, attrezzature ed immagini documentali compongono il viaggio indietro nel tempo.

“Un motivo in più quindi, per scegliere di scoprire o di tornare a visitare il museo di Piana delle Orme, dove le sorprese non finiscono mai e si lavora costantemente per allestire nuove aree tematiche, pensate per chi quest’epoca l’ha vissuta e la vive, ma anche per i più piccoli perché possano comprenderla al meglio”, dicono dal Museo.