Latina, il miglior packaging contiene una zuppa pontina

LATINA – Nuovi successi per l’orticoltura pontina che a Bologna, in occasione del MarcabyBolognafiere 2020, conquista la quinta edizione dell’ADI Packaging design Award. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento Life Soup di Agroama, il nuovo concept di zuppa nato da un progetto di ricerca e sviluppo portato avanti nel corso degli ultimi due anni dalla Società Agricola Cooperativa di Latina aderente alla OP Agrinsieme e specializzata nella IV Gamma, che offre al consumatore la possibilità di mangiare in qualsiasi situazione prodotti freschi e genuini.

A risultare vincente – spiega in una nota l’esperta di agroalimentare Tiziana Briguglio – la scelta di rivoluzionare la percezione di minestra pronta all’uso con una straordinaria quanto semplice capacità persuasiva di racchiudere il meglio delle verdure appena colte, lavate e tagliate, in comodi barattoli di vetro trasparente da mettere nel forno a microonde con l’aggiunta di un bicchiere d’acqua, per ottenere in appena otto minuti una zuppa ricca di vitamine e nutrienti, priva di additivi e conservanti. A completare la confezione in vendita nei canali della grande distribuzione e online in cinque differenti ricette proposte secondo stagionalità, una pratica tovaglietta, posate e condimenti. Il tutto totalmente riciclabile.

Il premio ha puntato infatti non solo a valutare la materialità dell’imballaggio, ma anche gli aspetti immateriali riguardanti il processo produttivo, industriale ed estetico che per Life Soup si sono anche uniti ad una comunicazione fresca e vivace. Il riconoscimento permetterà al gruppo pontino di concorrere anche all’ADI Design Index 2020, da cui si accede alla selezione per il Compasso d’Oro ADI. Parole d’ordine: rispetto per l’ambiente, valore pubblico e sociale, cura per l’usabilità, interazione e Design for all.