A scuola di raccolta differenziata: la Abc incontra gli studenti di Latina

LATINA – Gli Ispettori Ambientali della ABC di Latina incontrano gli studenti e l’azienda per i rifiuti di Latina dona bilance pesa rifiuti e rifornisce di bidoni carrellati per potenziare la raccolta differenziata nelle scuole che, nelle Eco-Schools (partecipanti al progetto europeo) per l’anno scolastico in corso, deve raggiungere una riduzione del 50% della frazione indifferenziata.

“Le guardie ecologiche stanno incontrando gli studenti per parlare di raccolta differenziata e per promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dei materiali di scarto, con particolare attenzione al recupero e al riutilizzo dei materiali, per ridurre il volume di rifiuti da destinare in discarica e risparmiare materie prime ed energia. Obiettivo è quello di promuovere una cultura della sostenibilità e di responsabilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente”, spiegano dall’azienda. La risposta degli studenti sotto la guida degli insegnanti è stata positiva: “In molti casi si sono organizzati realizzando, per ogni aula, contenitori “fai da te” per le diverse tipologie di rifiuti e hanno nominato delle eco-sentinelle per rendere il sistema più efficiente”.

Durante il primo Eco-Comitato Plenario della Rete delle Scuole Eco-Schools di Latina per l’anno di certificazione 2019-2020 tenutosi lo scorso 14 gennaio, sono stati presentati i primi risultati della pesatura dei rifiuti effettuata dagli istituti, i dati raccolti hanno mostrato una generale tendenza alla riduzione del volume della frazione indifferenziata – si legge in una nota di Abc – Da segnalare, in particolare, gli ottimi risultati registrati dagli studenti dell’istituto “Vittorio Veneto” che, in 3 settimane, sono passati dal raccogliere 3 sacchi di rifiuti indifferenziati al giorno a 3 sacchi di rifiuti indifferenziati a settimana.

NUMERO VERDE – C’è anche un numero da contattare per le scuole che non avessero ancora avviato la raccolta differenziata: è l’800751463 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.