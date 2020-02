Clara Galante canta per Laetitia Casta. L’attrice di Latina firma La sirena nella notte

(la foto di Clara Galante in homepage è di Azzurra Primavera; l’altra è di Maria Pia Ballarino)

LATINA – Da una parte un’ affascinante sirena, dall’altra una voce suadente per un pezzo vintage. C’è aria di casa in questa scena della serie tv francese Una Ile. Se la sirena infatti è Laetitia Casta, la cantante è Clara Galante, attrice, poetessa, e cantautrice raffinata nata a Latina dove vive la sua famiglia. Ed è stato proprio in occasione di uno dei suoi ritorni a casa, che abbiamo avuto l’occasione di intervistare la prolifica e poliedrica artista che sin dagli esordi ha amato la musica come il teatro: “Sono due binari che ho sempre percorso, due strade parallele – racconta – Anzi, ancora prima di iscrivermi all’accademia Silvio D’Amico (dove si è diplomata nel 1991) cantavo nei locali, a pensarci bene è stata quindi la musica il primo amore”. Un amore che oggi torna forte in Francia dove da diversi anni Clara Galante collabora stabilmente con il compositore Thierry Los.

Prima le musiche per una sfilata di Alta Moda di Maurizio Galante (il cugino creativo di fama mondiale che vive a Parigi, ndr), un pezzo originale ispirato all’opera della poetessa messicana Juana Inés de la Cruz, poi l’occasione di entrare con la sua voce in tantissime case francesi, offerta da Une Ile in onda sul canale Artefr.

“Un‘occasione bellissima – commenta lei – Serviva una voce mediterranea un sound degli anni ’60 che ricordasse Mina e avesse un’atmosfera italiana di quegli anni. Mi hanno chiesto di scrivere un pezzo sul quale Letizia potesse interpretare una danza di seduzione, una canzone molto passionale, tenendo conto che la protagonista di questa serie è una donna-sirena che seduce, una donna che uccide gli uomini che fa innamorare“. E‘ nata così La sirena nella notte singolo che si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali e che è stato pubblicato in una versione classica e in remix con musica elettronica.

ASCOLTA

Il lavoro non è terminato con il singolo: “Con Thierry stiamo andando avanti per produrre un intero album, sempre un po’ vintage come linea di sound, perché ci piace ripercorrere quegli anni, anche se con qualche vena di oggi”.

Qui il brano La sirena nella notte