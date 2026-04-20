SPORT
Il Latina vince 2-0 contro la Casertana ed è salvo
LATINA – Il Latina è salvo. Si è concluso con una vittoria per 2-0 per i nerazzurri l’incontro contro la Casertana. Con i goal di Lipani al 62’ e di Parigi al 73’ su rigore, ma anche grazie ad una prestazione corale, scoppia la festa allo stadio Francioni. Un’impresa riuscita quella della permanenza in serie C, ma fino a domenica sera non scontata, con la certezza matematica arrivata anche grazie ai risultati sugli altri campi. Sorride e fa sorridere, mister Gennaro Volpe: “E’ una gioia immensa, ero venuto qui con l’obiettivo di salvare il Latina e ci siamo riusciti. E’ stata una partita incredibile grazie ai ragazzi che hanno espresso la migliore versione di loro stessi”, ha esordito il mister in conferenza stampa. A dare la carica al Latina quasi 3500 spettatori.
Latina Calcio 1932 2 – 0 Casertana
Latina: Mastrantonio, Ercolano, Calabrese, Riccardi (74’ D’Angelo) Marenco, De Cristofaro (74’ Vona), De Ciancio, Parodi, Lipani (84’ Hergheligiu), Cioffi (74’ Fasan), Parigi (88’ Sylla). A disposizione: Basti, Iosa, Porro, Pellitteri, Pace, Dutu, Di Giovannantonio, De Marchi, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.
Casertana: De Lucia, Llano, Heinz, Butic, Leone (54’ Saco), Pezzella (74’ Kallon), Oukhadda (54’ Liotti), Girelli (74’ Bentivegna) Martino, Rocchi, Casarotto (80’ Vano). A disposizione: Merolla, Vilardi, Kontek, Proia, Galletta, Bacchetti, Viscardi, Mancini, Arzillo. Allenatore: Federico Coppitelli.
Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera.
Assistenti: Manuel Cavalli di Bergamo e Pierpaolo Casella di L’Aquila.
IV Uomo: Gerardo Simone Caruso di Viterbo.
FVS: Andrea Pasqualetto di Aprilia.
Marcatori: 62’ Lipani (L), 73’ Parigi (L)
Ammoniti: 10’ Lipani (L), 79’ Saco (C), 90’ Vano (C).
Angoli: Latina 5 – 3 Casertana
Recuperi: 3’ pt / 5’ st
Note: spettatori 3451 di cui 1241 abbonati.
SPORT
A Giulianello la “Corax Race Lake Edition”, la campestre tra i sentieri del Lago
CORI – Domenica nuova tappa del Grande Slam UISP organizzata dall’Asd Corax in collaborazione con l’ASBUC Giulianello, associazione che gestisce l’area del lago curando la flora e la fauna e occupandosi anche delle produzioni derivanti dai terreni della zona. Parliamo della corsa campestre sulla distanza di circa 9,7 Km, con un dislivello di 200 metri. L’appuntamento è per il 19 Aprile all’interno del Casale del dominio collettivo dell’ A.S.B.U.C., in Contrada la Torre snc, nel Comune di Artena.
Alle 10 si partirà per attraversare i sentieri che costeggiano il lago di Giulianello, su un percorso leggermente più lungo rispetto al passato, ideale per gli amanti del trail e in alcuni tratti insidioso per la presenza di radici affioranti. Quella di domenica, tra l’altro, regalerà un’importante ribalta all’Asd Corax: la società è stata appena inserita nel “Circuito Castelli Romani” insieme ad altre sei realtà e darà il via proprio con la sua gara ad un vero campionato diviso in sette tappe.
Agli atleti prelibatezze a km 0 in premio.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Campo outdoor Vincenzo D’Amico, il Comune di Latina apre la procedura per l’assegnazione in gestione
LATINA – Il Comune di Latina ha aperto la procedura per l’ assegnazione in gestione del campo outdoor “Vincenzo D’Amico” nel quartiere Q4, finanziato con fondi del Pnrr e inaugurato un mese fa alla presenza della famiglia del calciatore scomparso. Il campo infatti ad oggi è ancora chiuso.
L’avviso pubblicato sull’albo pretorio è rivolto a privati in possesso dei requisiti per la gestione e valorizzazione, e per la manutenzione dello stesso. Oltre alla gestione tecnica, il capitolato pone tra i criteri di valutazione la cosiddetta clausola sociale, finalizzata a garantire l’integrazione, l’accessibilità e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.
“Vogliamo che il gestore sia un partner attivo nel contrasto all’emarginazione, garantendo spazi e tariffe agevolate per i giovani meno abbienti, i portatori di disabilità e le realtà associative che operano nel sociale”, ha detto la sindaca Matilde Celentano.
“L’affidamento – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – avrà una durata di 8 anni e il concessionario avrà il compito di gestire non solo le attività sportive, ma anche la manutenzione ordinaria e la custodia del bene, assicurando standard qualitativi elevati in conformità alle linee guida nazionali sui servizi pubblici locali. L’Amministrazione comunale, nel frattempo e nelle more dell’espletamento della gara, sta valutando tutte le opportunità per rendere fruibile il prima possibile l’impianto alla cittadinanza”.
SPORT
Basket, Benacquista Latina in campo contro San Severo
Trasferta impegnativa e carica di significato per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, attesa dal 36° turno della fase di qualificazione del campionato di Serie B Nazionale, ultimo appuntamento infrasettimanale della regular season. Giovedì 16 aprile, con palla a due alle ore 20:30, i nerazzurri scenderanno sul parquet del Palazzetto dello Sport Falcone e Borsellino per affrontare i padroni di casa dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo.
La sfida si preannuncia ostica e avvincente: i pugliesi, attualmente quinti in classifica con 44 punti e già certi della qualificazione ai playoff, stanno vivendo un momento di grande fiducia, come dimostrano le sei vittorie conquistate nelle ultime sette gare disputate. Tra le mura amiche, inoltre, San Severo si è rivelata nel corso della stagione un’avversaria solida e insidiosa, capace di mettere in difficoltà anche formazioni di alta classifica. Nonostante lo stop nell’ultimo turno sul campo della PSA, la Cestistica resta una squadra determinata a riscattarsi immediatamente davanti al proprio pubblico.
Sul fronte opposto, Latina – terza a quota 52 punti – arriva all’appuntamento con la consapevolezza del proprio valore e con la voglia di invertire la rotta dopo le due recenti sconfitte contro Virtus Roma 1960 e Paperdi JuveCaserta, arrivate al termine di un percorso straordinario caratterizzato da dodici successi consecutivi. Due battute d’arresto che non cancellano quanto di importante costruito fino a questo momento, ma che rappresentano ulteriore stimolo per tornare a esprimere la propria pallacanestro e riprendere il cammino con rinnovata determinazione. A rendere ancora più interessante il confronto, il precedente stagionale: nella gara di andata, disputata lo scorso 17 dicembre 2025, i pontini si imposero con autorità sul punteggio di 90-72.
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