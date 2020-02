Droga e banconote false, denunciato un 27enne di Fondi

FONDI – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e introduzione nello stato di monete falsificate. Con queste accuse è stato denunciato dai Carabinieri un 27enne di Fondi, trovato in possesso – a seguito di perquisizione personale e domiciliare – di 85 grammi circa di “hashish”, suddivisi in sette involucri, di vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e di una banconota contraffatta da 100 euro. Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e la banconota sono stati sottoposti a sequestro.