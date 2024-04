Altre due medaglie d’oro, festa alla Boxe Latina

LATINA – Una festa continua alla Boxe Latina, tornata da Chianciano Terme con altre due medaglie d’oro, le ennesime in sette anni consecutivi di successi. Accolti in trionfo al loro ritorno a casa Mattia Turrin e Riccardo Papa, canotta tricolore e ingresso al PalaBoxe tra due ali di atleti in uno scrosciante applauso sulle note di We Are The Champions. Spirito di gruppo, che conferma come la vittoria dei singoli è anche e soprattutto vittoria di squadra. Turrin e Papa hanno vinto il Titolo Italiano Junior, nelle categorie rispettivamente dei 57 kg e 48 kg. Agli angoli i maestri Rocco Prezioso, Mirco Turrin e al seguito tanti tifosi con in testa il presidente Maria Stella Prezioso e il decano Domenico Prezioso.

E’ sempre più nella storia del pugilato della città di Latina Mattia Turrin, che ha collezionato il quarto Titolo di seguito, ininterrottamente dal 2021. I primi due quando era Schoolboy (13/14 anni), gli altri due da Junior (15/16 anni).

Primo step al PalaSport di Chianciano è stata la vittoria nei quarti di finale nel derby laziale contro Alessandro Cipriani (5-0 con tutti i verdetti dei giudizi di 30-27). Netta la vittoria anche in semifinale, identici i parziali, sul campano Vincenzo Di Lanno della Pugilistica Pizzo. Più combattuta la finale, ma con verdetto di 4-1 (29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 28-29) al cospetto di Salvatore Lo Piccolo, esperto siciliano della Cannata Boxe e già compagno di Mattia in Nazionale.

Nel 2023 la vittoria nei 54 kg, a Roseto degli Abruzzi, in finale contro il piemontese Gabriele Bellandi, lo stesso avversario del 2022 a Roccoforte di Mondovi, sostanzialmente in casa del suo avversario. Si sono affrontati con lo stesso peso, ma ancora da Schoolboy. Nel 2021, all’esordio assoluto, la canotta tricolore è stata conquistata negli Schoolboy 42 kg, sempre a Roccaforte di Mondovì, dopo aver affrontato in finale il sardo Angelo Argiolas. All’attivo di Mattia Turrin 50 incontri, di cui 47 vittorie, una parità e 2 sconfitte agli Europei, il che significa imbattuto in Italia

Lineare anche l’andamento di Riccardo Papa. Lo Junior 48 kg ha superato per 5-0 (tutti verdetti per 27-30) nei quarti Franco Antonazzo (Boxe Terra d’Otranto) e in semifinale, sempre verdetto unanime (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29), il siciliano Kevin Sciuto (Golden Fighter), mentre la finale si è chiusa 4-1 (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29) sul pavese Achille Lombardo della Health Gym.

“Eravamo consapevoli del valore tecnico dei nostri avversari, non solo quelli affrontati in finale. Coroniamo con questo Titolo tanto lavoro e sacrificio. Ringraziamo i nostri maestri, la nostra osteopata Michela Cerrone, il nostro nutrizionista Massimo Meneghel, lo studio fisioterapico Stema Fisiolab, il nostro medico societario Enzo De Amicise, tutti gli sparring/partner, tutti i nostri sponsor che hanno collaborato al raggiungimento di questa grandiosa vittoria e tutti i nostri compagni della palestra, che ci hanno seguito”, hanno dichiarato i due giovani boxeur pontini.

Riccardo Papa e Mattia Turrin hanno festeggiato le rispettive vittorie con la convocazione nella Nazionale Junior del maestro Franco Federici, per lo stage presso l’ Istituto per Ispettori di Polizia di Stato a Nettuno, dal 29 aprile al 7 maggio, al quale seguirà lo Juniors Nation Cup, torneo internazionale a Vrbas in Serbia. E’ un importante tappa in previsione dei prossimi Campionati Europei in programma a Sarajevo dal 21 giugno al 3 luglio.

Tornando ai Campionati Italiani, un plauso va fatto anche anche al debuttante Mattia Cheli, Schoolboy 60 kg) arrivato ai quarti della fase nazionale dopo avere vinto la fase regionale e interregionale.

Ora speranze riposte in Aurora Turrin, Schoolgirl 51 kg, impegnata dal 9 al 12 maggio nei Campionati Italiani Femminili a Roseto degli Abruzzi.