Violenza sessuale aggravata su minore, in manette un 25enne di Latina

LATINA – E’ stato arrestato oggi dai Carabinieri, dopo articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, un venticinquenne del posto per il reato di violenza sessuale aggravata su minore. Le indagini sono partite dopo la denuncia della vittima, che ha raccontato ai militari cosa era accaduto in Piazzale dei Bonificatori dove era andata a girare contenuti video per la pagina social. E’ stata raggiunta dal giovane che, cogliendola alle spalle, l’ha prima palpeggiata e poi le ha infilato la mano nei pantaloni. La vittima ha opposto resistenza ma l’uomo l’ha afferrata per il braccio tirandola a sé, infilandole una mano sotto la maglietta nel tentativo di palpeggiarla nuovamente, rivolgendole apprezzamenti volgari.

Solo le urla della vittima, che hanno fatto avvicinare altri giovani, hanno fatto desistere il 25enne, che si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificare l’autore del reato nei cui confronti, in considerazione di tutti gli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguita questa mattina.

Quello in esame è un grave e delicato episodio di violenza sessuale aggravata su minore, una situazione gravissima che i Carabinieri della Compagnia di Latina sono riusciti ad affrontare grazie alla continua presenza sul territorio ed alla fiducia riposta dalla vittima nell’operato dei Carabinieri e della Magistratura. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno drammatico che si può contrastare solo con un lavoro condiviso e diversificato in cui assume un ruolo decisione la fiducia verso le istituzioni. L’Arma dei Carabinieri impiegherà ogni risorsa per affrontare con professionalità e competenza lo specifico fenomeno