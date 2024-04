Primo Maggio di festa e di sport con il “Trail di San Martino”

PRIVERNO – La Podistica Priverno sta ultimando i preparativi per il grande appuntamento del Primo Maggio, il nuovo “Trail di San Martino – Memorial Andrea Zuccaro”. Sarà la sesta tappa del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” e si correrà su un inedito percorso di 13 km con dislivello di 258 metri. Lo start, fissato alle 9.30, scatterà all’interno della suggestiva cornice del parco del Castello di San Martino: i partecipanti percorreranno la via Francigena, lungo l’argine del fiume Amaseno, si dirigeranno verso Fossanova, attraverseranno il borgo medievale e raggiungeranno il “boschetto” sulla parte alta di Priverno, per poi tornare verso il punto di partenza. Gli organizzatori hanno curato nei minimi dettagli il capitolo premiazioni, garantendo innanzitutto un gustoso pacco gara che per i primi 400 iscritti conterrà anche la prelibata “Falia” di Priverno. Ai primi cinque e alle prime cinque della classifica generale andranno trofei e articoli di abbigliamento sportivo, ai primi cinque di ogni categoria saranno consegnati prodotti tipici locali e importanti riconoscimenti andranno anche alle prime cinque società con un minimo di 20 atleti al traguardo. Il tutto sarà vissuto nel ricordo di Andrea Zuccaro, indimenticato podista del luogo tra i fondatori della società. La giornata sarà incentrata sulla gara, gestita con il supporto logistico dello staff Uisp, ma sarà arricchita da tante altre iniziative. Innanzitutto ci sarà una passeggiata turistica di 8 chilometri, con tanto di guida chiamata ad illustrare e raccontare le bellezze del posto. Un’altra camminata, più circoscritta ma dai contenuti prettamente “sportivi” sarà proposta nell’area verde del castello da Viviana di ViviLife. Nella stessa location, inoltre, ci saranno svariate iniziative ideate in collaborazione con l’Asd “Monti Lepini”. In programma ci sono infatti varie attività motorie giovanile e dimostrazioni di Kicboxing con Marino Carroccia e di Karate a cura di Tonino Ceccacci. Previsti anche giochi popolari e intrattenimento per bambini, a cura della Pro Loco di Priverno e dell’associazione “Sentieri Nord Sud”. Per tutti ci sarà inoltre la possibilità di sottoporsi a una valutazione fisioterapica e posturale con esame baropodometrico a cura degli specialisti di VnFisio. Sarà poi fondamentale la presenza di uno stand per degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici locali. Dopo le premiazioni, infine, andrà in scena un concerto della band “Mood Dance”. Il “Trail di San Martino” si presenterà dunque con un mix di ingredienti da non perdere, come sport, musica, attività giovanile, cultura e buoni sapori.