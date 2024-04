Ritrovato nelle campagne di borgo Santa Maria a Latina il corpo di Rita Combi

LATINA – È stato ritrovato ieri pomeriggio nelle campagne tra Via Monfalcone e Via Santa Maria alle porte di Latina, il corpo senza vita di Rita Combi, la donna di 64 anni scomparsa da Nettuno domenica scorsa. Dopo l’allarme lanciato dai familiari si era attivato il protocollo per le ricerche e la notizia diffusa sui social con un appello che riportava anche la necessità della donna di prendere un farmaco salvavita. Quindi, l’annuncio nella trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” di Rai 3.

La svolta nella giornata del 25 aprile, quando è stata ritrovata l’auto della donna. Poi anche grazie al sorvolo di un elicottero, è stato rinvenuto il corpo senza vita. Sul posto per le indagini è intervenuta la polizia. Nulla al momento del ritrovamento faceva propendere per una morte violenta o causata da qualcuno, ma sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria previsti in questi casi. Tutto però intorno all’allontanamento da casa di Rita Combi e all’arrivo nelle campagne pontine resta un mistero.