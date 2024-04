Annalisa Minetti correrà la Circeo Run

SAN FELICE CIRCEO – Annalisa Minetti parteciperà alla Circeo Run. La cantautrice, atleta paralimpica, modella italiana e ambasciatrice dell’inclusione, il 12 maggio sarà testimonial della V edizione della corsa sulla distanza di 10 chilometri organizzata dalla Nuova Podistica Latina e inserita nel calendario del Grande Slam Uisp.

L’evento, arricchito da una serie di gare per i più piccoli e da una suggestiva camminata, presenterà infatti quest’anno la novità di essere aperto alla partecipazione di atleti con minorazione visiva.

Domenico Ippoliti ha raggiunto l’artista e agonista al telefono: “Sarà una festa, io mi divertirò, la userò come allenamento per essere pronta poi sui 5000 nello sprint di Triatlon. Ci sarà tanta energia e come sempre tanta voglia di condividere e di stare insieme agli altri”, ha detto Annalisa Minetti sottolineando l’importanza dei messaggi di cui lo sport è portatore e guardando con speranza a Parigi 2024: “Sto cercando il modo per rientrare nella start list che partirà, in questo momento sono terza, ma ce la metterò tutta fino alla fine”. Ma i progetti in cantiere sono tanti.