Basket, la squadra di Latina promuove #CasaBenacquista

LATINA – Nei giorni scorsi è partito il nuovo progetto targato Benacquista Assicurazioni Latina Basket: #CasaBenacquista, #ilbasketanchedacasa, che sta già ricevendo molti consensi. Un’iniziativa pensata per dare modo a tutti i sostenitori nerazzurri di poter conoscere meglio i giocatori e lo staff della prima squadra anche fuori dal parquet e di poter interagire con loro attraverso i moderni sistemi di comunicazione legati ai social network.

Sul nostro canale Instagram @latinabasket abbiamo iniziato a trasmettere delle dirette in cui i protagonisti non sono soltanto i giocatori che raccontano la loro giornata, preparano un caffè, rispondono alle domande dei partecipanti, ma sono in primo piano anche tutti coloro che interagiscono con loro, scambiando opinioni, scherzando. Un modo simpatico e divertente per trascorrere del tempo insieme nell’attesa che si possa tornare a vivere il basket giocato.