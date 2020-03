Incidente mortale su Via Nascosa, perde la vita un ragazzo di Latina

LATINA – Un ragazzo di 23 anni di Latina ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto su Via Nascosa. Secondo le primissime informazioni il giovane era a bordo di un’utilitaria insieme a un amico quando l’auto è uscita di strada. L’impatto è stato violento. Ferito l’amico ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. Lo studente era molto conosciuto a Latina, aveva frequentato il liceo classico e ora l’universitità Alma Mater di Bologna ed era tornato a Latina come tantissimi suoi coetanei per la chiusura degli atenei disposta per il Coronavirus.