Coronavirus, la quarantena della consigliera comunale Maria Grazia Ciolfi, medico al Goretti

LATINA – E’ in isolamento totale da quattro giorni, nella mansarda di casa dalla quale non esce nemmeno quando non c’è nessuno, Maria Grazia Ciolfi, la consigliera comunale di Latina Bene Comune e medico al Goretti che è entrata nella stanza del paziente 1 di Latina, contagiato da coronavirus. Richiamata dall’ospedale già nella serata di martedì mentre l’uomo veniva trasferito allo Spallanzani, la dottoressa Ciolfi, radiologa di professione, sta seguendo alla lettera le prescrizioni. “La quarantena va fatta in maniera rigorosa – spiega – io non vedo mio marito e i miei figli da quattro giorni e ne ho davanti altri 11; il cibo mi viene portato con utensili monouso e ho attivato qui, in questa stanza la raccolta differenziata“, spiega.

Questo lungo periodo di isolamento certamente non è facile per chi è abituato a una vita impegnatissima e ha una famiglia numerosa, ma ci sono anche i lati positivi. Quanto alla privacy, al nome apparso su internet e sulle chat prima ancora che lei stessa potesse dirlo ai figli, sembra averla presa piuttosto bene: “Mi è dispiaciuto per i miei familiari che in qualche caso sono stati tenuti a distanza da persone che temevano per il contagio. In meno di 48 ore dal contatto però il virus non ha tempo di replicare e io entro quell’arco di tempo ero già in isolamento, quindi una cosa è certa: anche se io dovessi essere stata realmente contagiata, e per ora sto bene e non ho alcun sintomo, non avrebbero potuto prendere il virus da me”.

Forse la Colfi terrà un diario pubblico: “Potrebbe servire a tenermi impegnata e nello stesso tempo potrebbe aiutare anche altre persone. Ci sto pensando”, aggiunge.

ASCOLTA