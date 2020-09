Negativo il tampone alla dipendente comunale di Latina che ha un caso in famiglia

Shares

LATINA – “È negativo l’esito del tampone effettuato sul dipendente comunale del servizio Mobilità e Trasporti che ha avuto in famiglia un caso accertato di Covid-19”. Lo comunica il Comune di Latina dopo che su iniziativa cautelativa lo stesso Ente aveva messo in smart working i lavoratori del settore, chiudendo la sede di Via Cervone. “Domani – si legge in una nota – comunicheremo le modalità di riapertura degli uffici che erano stati messi in smart working”.