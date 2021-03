Vaccini, un lotto di fiale Pfizer per i medici di medicina generale della Asl di Latina

LATINA – Arrivano le dosi di vaccino Pfizer per i medici di medicina generale della provincia di Latina che potranno così vaccinare i pazienti ultraottantenni per i quali sia difficile raggiungere una delle cinque sedi vaccinali operative sul territorio. E’ stato il primo atto della neo Direttrice Generale Silvia Cavalli che si è insediata lunedì alla guida della Asl di Latina.

“In prima analisi è stata affrontata la criticità emersa in relazione alle vaccinazioni per i pazienti over 80 e, grazie all’intervento della Direttrice Generale presso la Regione Lazio, che ha prontamente collaborato, è giunto ieri un lotto di dosi aggiuntive che verranno distribuite a partire da lunedì ai 257 Medici di Medicina Generale aderenti alla campagna vaccinale”, si legge in una nota.

La distribuzione delle fiale di vaccino, all’incirca una per ogni professionista convenzionato per un totale di circa 1500 dosi, avverrà in sette diversi punti individuati presso le farmacie ospedaliere e le sedi distrettuali.

“Si coglie l’occasione per ringraziare i MMG, preziosi alleati, che in questi mesi sono sempre stati in prima linea per il contrasto alla pandemia e per proteggere le categorie più fragili”, conclude la nota Asl.