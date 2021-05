Latina, 22enne investito da un’auto mentre aspetta l’autobus

LATINA – E’ ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti, un ragazzo di 22 anni investito investito questa mattina intorno alle 7,30 a Latina mentre aspettava l’autobus in Via Monfalcone all’incrocio con Via Astura. E’ stato il 21 enne che guidava l’auto che lo ha travolto a fermarsi per prestare soccorso, attivando la rete dell’emergenza. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina guidata dal tenente Monica Loforese.

Le condizioni del ferito sono apparse subito delicate ed è stato trasferito in ospedale dove si trova in prognosi riservata. L’auto è stata sottoposta a sequestro e il guidatore denunciato per lesioni personali stradali gravi. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.