Covid, 4 casi e 0 decessi in provincia di Latina

LATINA – Sono solo 4 i casi Covid registrati nella giornata di ieri in provincia di Latina, così come rende noto il bollettino della Asl. Per il quarto giorno consecutivo la crescita dei contagi è ad una sola cifra, facendo arrivare il totale da inizio mese a 331. I 4 casi di oggi sono distribuiti tra i territori di Cisterna, Latina, Sezze e Teracina. Nel bollettino è riportato inoltre il numero 0 per quanto riguarda i decessi, per il quinto giorno consecutivo. Un solo ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore, mentre sono 254 le guarigioni notificate dalla Asl.

La campagna vaccinale procede spedita, sono state 4883 le somministrazioni effettuate ieri nei diversi hub della provincia.