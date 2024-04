Play off serie C, il Latina in campo il 7 maggio

Arrivata l’ufficialità sulle date dei playoff di serie C. La Lega Pro ha comunicato che il primo turno, riguardante il Latina, si giocherà in gara unica martedì 7 maggio, tre giorni dopo la discussione del ricorso del Taranto presso il collegio di garanzia del Coni. Il 4 maggio, infatti, si saprà se ai pugliesi verrà revocata la penalizzazione di 4 punti: ne basterà loro uno soltanto per superare in graduatoria la Casertana accedendo direttamente al secondo turno, fissato per l’11 maggio. Se così fosse, i nerazzurri giocherebbero proprio a Caserta la prima gara degli spareggi promozione.