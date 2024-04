Il Latina riceve il Taranto al Francioni nell’ultima sfida della regular season

LATINA – Il Latina Calcio 1932 riceve il Taranto al Francioni (alle 18,30) per la 38° e ultima giornata della regular season. Un incontro decisivo in chiave play off, obiettivo stagionale dei nerazzurri, come ha sottolineato mister Gaetano Fontana nella conferenza stampa pre-partita.

Nella sala stampa Amodio, rispondendo alle domande dei giornalisti, l’allenatore ha detto: “Voglio gente ossessionata, che viva per migliorare, maniacali nell’andare a trovare una soluzione non una scusa”. Fontana non avrà a disposizione Mazzocco a centrocampo.

Determinato, lucido, il tecnico nerazzurro non si è lasciato abbattere dalle ultime sconfitte e ha detto: “Questa partita è come fosse la prima dei play off”.