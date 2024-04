A Latina la prima edizione di Italian Woman Festival

LATINA – E’ stato presentata oggi la rassegna cinematografica Women Italian festival, una prima edizione di un festival dedicato alle donne e per le donne. Dal 2 al 4 maggio, per tre serate al teatro D’Annunzio si terranno proiezioni e dibattiti proprio per mettere al centro il mondo artistico della donne, ma non solo. I dibattiti serviranno anche a raccontare aspetti, come la violenza di genere o il cinema indipendente, che spesso sono lasciati in disparte. La sera del 4 maggio ci sarà anche una premiazione.

“Un unicum a Latina e che vorrei diventasse una tradizione”, ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano che ha creduto fortemente nel progetto tanto da aver ottenuto dalla Regione un finanziamento da 10 mila euro.

Presenta alla conferenza di presentazione anche il consigliere Enzo De Amicis, che ne è promotore e Maria Luisa Celani, produttrice e regista, in rappresentanza della Wuman Vision di Latina, che ha spiegato: “Sono anni che cerchiamo di portare la cultura delle donne e per le donne a Latina. Siamo felici di poter far partire questo festival. Noi con le nostre attività promuoviamo la cultura al femminile e oggi possiamo arrivare a questa rassegna con una consapevolezza e modalità diversa, potendo anche di costruire un format culturale diverso dove non solo la donna diventa protagonista con le proprie opere, ma c’è uno sguardo sul genere e di genere”.

Diverse saranno le anteprime nazionali. L’ingresso è gruito