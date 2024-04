Si cala dal balcone per raggiungere la moglie che si è nascosta dai vicini, ma si frattura un piede e viene arrestato

SERMONETA – Voleva raggiungere la moglie che si era rifugiata dai vicini per paura di essere picchiata, ma è caduto dal balcone e si è rotto un piede. E’ accaduto ieri notte a Sermoneta dove i carabinieri della Stazione con i colleghi della Stazione di Cisterna di Latina hanno arrestato un cittadino rumeno di 46 anni per maltrattamenti in famiglia.

L’arrestato aveva minacciato telefonicamente la compagna, che timore di vederselo arrivare, aveva chiesto aiuto ai vicini rifugiandosi nell’appartamento al piano rialzato della stessa palazzina. Lui, quindi, non trovandola a casa, ma avendo capito dove si trovava, ha cercato di raggiungerla scavalcando il proprio balcone e calandosi in quello dei vicini. Un tentativo che non è riuscito visto che l’uomo è caduto pesantemente fratturandosi il piede destro.

Accompagnato all’ospedale di Latina, dove si trova attualmente piantonato dai militari, dopo le dimissioni sarà condotto presso la casa circondariale di Latina.