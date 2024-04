LATINA – Nei giorni scorsi il Panathlon Club di Latina ha consegnato il Premio Panathlon al giornalista e speaker sportivo Giuseppe Baratta. Il Premio Fair Play è il riconoscimento riservato ai personaggi del mondo dello sport che si sono distinti, nella carriera o in un particolare gesto, capace di veicolare gli ideali di educazione e rispetto, con l’evento sportivo inteso come un momento di civile confronto e non di esasperato antagonismo.

«Sono molto felice per questo riconoscimento e ringrazio il Panathlon Club di Latina per la sensibilità dimostrata, questo premio mi riempie di orgoglio anche perché credo fermamente che lo sport serva a un confronto agonistico ma anche a un incontro tra persone e idee diverse che, in occasione dell’evento sportivo, possono mescolarsi e creare nuove vie e anche nuove amicizie» ha chiarito Giuseppe Baratta al termine della cerimonia. Nella motivazione si ricorda l’impegno profuso nelle campagne di sensibilizzazione e di veicolazione delle buone pratiche portate avanti con le società sportive di pallavolo di pallamano e futsal. ‘La sua sensibilità e il suo entusiasmo, insieme alla grande professionalità, lo rendono una persona innamorata dello sport in tutte le sue forme, riconoscendone il ruolo di portatore dei più alti valori’ si legge nella motivazione del Premio Panathlon per il Fair Play.

In particolare Giuseppe Baratta è stato l’ideatore del progetto #Accendiamoilrispetto con il club Top Volley e AbbVie durato sette anni che ha portato al coinvolgimento di migliaia di studenti delle scuole di tutta Italia sensibilizzando contro il bullismo, cyberbullismo, per il rispetto delle regole e un uso consapevole dell’energia. Giuseppe Baratta, come speaker professionale, ha presentato sette campionati del Mondo in diverse discipline tra cui pallavolo indoor, beach volleyball e beach tennis, da 13 anni è impegnato nel campionato di Superlega, il massimo torneo nazionale di pallavolo, oltre a eventi internazionali, senza dimenticare le tre finali presentate delle competizioni internazionali di pallavolo: Champions League, Cev Cup e Cev Challenge Cup.

(In foto da sinistra Giovanni Fontana, Massimo Zichi, Giuseppe Baratta e Matteo Sperduti)