Viola tre volte il divieto di avvicinamento alla ex, scatta l’arresto per un 37enne di Terracina

TERRACINA – Incurante del braccialetto elettronico che doveva monitorare che non si avvicinasse alla ex, ha violato le disposizioni del giudice, ha raggiunto la donna, le ha preso il cellulare e lo ha rotto. La Polizia di Stato di Terracina ha tratto in arresto un 37enne del posto, responsabile della violazione della misura del divieto di avvicinamento alla compagna. Dopo la segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura di Latina, è stato allertato il commissariato di P.S. di Terracina che ha effettuato l’analisi dei tracciati del dispositivo elettronico ricostruendo tre violazioni al divieto di avvicinamento nella stessa giornata.

Alla luce di quanto accertato e in applicazione della recente normativa che consente l’arresto in flagranza differita entro le 48 ore dal fatto, l’uomo è stato rintracciato e tratto in arresto. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, convalidata la misura, il giudice oltre al ripristino del divieto di avvicinamento, ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla P.G.