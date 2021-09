Covid, bollettino settimanale della Asl. In provincia 196 nuovi contagi

LATINA – Sono 196 i casi Covid registrati in provincia di Latina nella settimana tra il 22 e il 28 settembre. Lo riporta il bollettino settimane della Asl. La settimana precedente erano stati 193. Nessun decesso si è registrato al Goretti in questa settimana. In tutto il mese di settembre si conta un solo decesso avvenuto la scorsa settimana. Negli ultimi 7 giorni i ricoveri sono stati 8, stabili rispetto alle altre rilevazioni. Sono raddoppiati i guariti, più di 400 questa settimana. Più o meno stabili le vaccinazioni: tra 22 e il 28 del mese sono state quasi 12mila.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale la metà sono concentrati tra Latina (45) e Aprilia (44) dove si registrano i dati più alti. Più bassi i numeri di tutti gli altri comuni e in 16 comuni non si sono registrati nuovi casi in questa settimana.