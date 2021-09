Fdi chiude la campagna elettorale con qualche giorno di anticipo

LATINA – Fratelli d’Italia ha chiuso ufficialmente ieri sera la sua campagna elettorale con un evento riservato che si è tenuto a Villa Meravigliosa, a Borgo Grappa, alla presenza del Presidente dei Deputati di Fratelli d’Italia on. Francesco Lollobrigida. Erano presenti il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia sen. Nicola Calandrini, l’europarlamentare on. Nicola Procaccini, il candidato sindaco on. Vincenzo Zaccheo, i candidati al consiglio comunale di Latina e i dirigenti del partito della città.

“Abbiamo deciso di chiudere ufficialmente la campagna elettorale con qualche giorno di anticipo per dare modo poi a ciascuno di impegnarsi concretamente sul proprio territorio di riferimento – spiega il Senatore Nicola Calandrini – ma quella di ieri voleva anche essere l’occasione per ringraziare tutti i candidati di Fratelli d’Italia per l’impegno di questi giorni. Ringrazio anche l’on. Lollobrigida per la sua presenza, per aver ricordato come questo partito abbia attraversato tanti momenti di difficoltà, da cui siamo riusciti a ripartire con un percorso che ci porta oggi ad ambire ad essere la prima forza politica della città. Abbiamo ritrovato l’unità della coalizione intorno alla figura di Vincenzo Zaccheo, persona che non difetta certo di competenza amministrativa, il profilo adatto a battere Coletta che 5 anni fa è riuscito ad ingannare i cittadini. Latina merita di voltare pagina. Come ha giustamente sottolineato ieri sera l’on. Lollobrigida, da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano, per questo Fratelli d’Italia è pronta a dare tutto il suo supporto alla figura di Vincenzo Zaccheo in un percorso congiunto che ha come solo obiettivo quello di restituire a Latina la grandezza che merita”.

“Non è stato il solito incontro di campagna elettorale – conclude Nicola Procaccini – ieri sera si è celebrato un momento di bella politica, un momento in cui gli uomini e le donne che hanno messo la propria faccia, il proprio percorso e i propri sogni per Fratelli d’Italia hanno avuto modo di incontrarsi e ritrovarsi ancora di più sulla stessa sintonia di Vincenzo Zaccheo. Ne è uscito fuori qualcosa di altro, che rimanda alla bella politica, quella con la P maiuscola che non cerca scontri ma incontri, quella politica che dei propri sogni vuol fare dei mattoncini per costruire la Latina che verrà e l’Italia che verrà”.