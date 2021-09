Latina, Salvini chiude la campagna elettorale della Lega in piazza Dante

LATINA – E’ atteso per stasera (giovedì 30 settembre) alle 20, in Piazza Dante il leader della Lega Matteo Salvini per la chiusura della campagna elettorale del suo partito alle Amministrative a Latina. Nonostante il momento non facile, preso da una parte dal caso Morisi e dall’altra irritato per le “sollecitazioni” arrivate dal ministro dello Sviluppo economico Giorgetti ormai pronto per la svolta verso un nuovo partito più europeo, Salvini non ha comunque voluto mancare il suo appoggio al candidato del centrodestra in un momento tanto delicato. Così dopo Milano, e dopo Mentana (alle 15), Frascati (alle 16) e Marino (alle 17), Salvini sarà nella Capitale (ore 18:45 per chiudere nel capoluogo pontino. “Questa sera – scrive – sarò con gli Amici della Lega a Latina (ore 20) e a Ostia (22:30)”.

Chi si aspettava un evento unico di tutta la coalizione, è rimasto spiazzato: Fratelli D’Italia ha già chiuso la campagna elettorale in un locale di Borgo Grappa con un’iniziativa riservata ai candidati, mentre stasera nella nuova location toccherà a Salvini essere al fianco di Vincenzo Zaccheo candidato sindaco. L’ultima volta a Latina il leader della Lega aveva aperto la campagna elettorale a Capoportiere. (nella foto d’archivio con l’europarlamentare Matteo Adinolfi)