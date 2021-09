LATINA – Il Latina Calcio 1932 perde in casa contro la Juve Stabia dopo lo stop di tre giorni fa a Taranto. I campani passano con merito al Francioni grazie alla rete di Evacuo nel finale di primo tempo. Il Latina ha tentato di arrivare al pari sino alla fine non riuscendo però mai a creare situazioni realmente pericolose.

Il mister di Donato ha spiegato: “Abbiamo sbagliato completamente la partita”.

Domenica si torna in campo per affrontare la Turris in trasferta.