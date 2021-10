Addio Diego, il Manzoni di Latina saluta il suo “angelo più puro”

NORMA – Non aveva ancora compiuto 18 anni, si è spento nella notte per un improvviso arresto cardiaco Diego Bianconi, studente della IV A ad indirizzo Musicale del Liceo Manzoni. La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno la scuola tutta e, una volta appresa la tragedia, la dirigente scolastica Paola Di Veroli ha voluto darne comunicazione sul sito istituzionale: “Diego, il nostro Angelo più puro ci ha lasciati”.

Il ragazzo, di Norma, non si era presentato a lezione questa mattina e un’insegnante, conoscendone la puntualità, ha contattato la mamma ricevendo la terribile notizia. Increduli gli amici e i compagni di classe del 17enne che studiava con impegno percussioni e violino, era molto assiduo nello studio e si faceva voler bene da tutti.

I funerali saranno celebrati domani a Norma, e con gli insegnanti ci sarà l’intera classe. Un gruppo suonerà durante la cerimonia, mentre all’esterno gli altri dedicheranno al giovane amico la canzone di Freddy Mercury che più amava.