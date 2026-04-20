APPUNTAMENTI
Teatro, il D’Annunzio ospita l’anteprima de Il Piccolo Principe
Mentre il Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” si avvia alla conclusione di una stagione segnata da grandi successi e alta partecipazione, l’amministrazione comunale guarda già al futuro. È stata annunciata oggi la prima grande anteprima della stagione 2026/2027: il 24 e 25 ottobre, il palco di Latina ospiterà lo spettacolo “Il Piccolo Principe”.
Un evento di caratura nazionale Tratto dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry e diretto da Stefano Genovese, lo spettacolo vanta numeri da record con oltre 180.000 spettatori in tutta Italia. A vestire i panni dell’Aviatore sarà Paolo Ruffini, protagonista di un allestimento che fonde qualità artistica e forte impatto emotivo. L’annuncio dello spettacolo rappresenta solo il primo tassello di un cartellone che verrà svelato ufficialmente a giugno. L’obiettivo è consolidare il D’Annunzio come snodo strategico nei circuiti dello spettacolo dal vivo.
Il commento del Sindaco Celentano «La scelta del nostro teatro per un’anteprima nazionale così prestigiosa ci riempie d’orgoglio», ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano. «Il lavoro di questa stagione ha posto basi solide. Verso il Centenario del 2032, vogliamo che il D’Annunzio sia un’infrastruttura culturale strategica, capace di generare attrattività e una nuova centralità per Latina nel panorama nazionale».
APPUNTAMENTI
Premio Invictus, ultimi giorni per partecipare alla settima edizione. Finale il 9 settembre
Mancano pochissimi giorni alla chiusura delle iscrizioni per partecipare alla settima edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus, il riconoscimento ideato e realizzato dalla casa editrice Lab DFG dedicato alle migliori opere italiane che raccontano lo sport attraverso la narrativa, la saggistica, le biografie e il reportage. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è fissato al 27 aprile 2026, mentre l’11 giugno sarà annunciata la cinquina finalista.
Una scadenza importante, attesa con entusiasmo dagli addetti ai lavori, e che quest’anno si preannuncia particolarmente ricca. A confermarlo è l’ideatore del premio Giovanni Di Giorgi: «Sono già arrivati numerosi e interessanti libri. La qualità e la varietà delle opere pervenute ci rendono molto fiduciosi sul livello che raggiungerà questa settima edizione. Lo sport continua a ispirare grandi storie, e il Premio Invictus è il luogo giusto dove queste storie trovano il riconoscimento che meritano».
La finale si terrà il 9 settembre 2026 nella suggestiva corte del Palazzo Caetani a Cisterna di Latina, sede storica e permanente della cerimonia di premiazione, dove la giuria assegnerà i riconoscimenti ai cinque autori finalisti selezionati. Le celebrazioni prenderanno il via il giorno precedente, mercoledì 8 settembre, con l’assegnazione delle menzioni speciali ExtraInvictus presso il Castello Caetani di Sermoneta, in un contesto di straordinario valore storico e architettonico.
Nato con l’obiettivo di valorizzare la letteratura sportiva italiana in tutte le sue forme, il Premio Invictus si è affermato negli anni come uno dei principali appuntamenti culturali del settore, capace di coniugare la qualità delle opere con la forza dei valori che lo sport sa esprimere: identità, riscatto, resilienza, trasformazione sociale.
Il regolamento completo per la partecipazione è disponibile sul sito ufficiale www.premioinvictus.it.
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Il Parco Naturale dei Monti Aurunci protagonista del City Nature Challenge 2026
Il Parco Naturale dei Monti Aurunci partecipa per la prima volta al City Nature Challenge, la più grande iniziativa globale dedicata al monitoraggio della biodiversità urbana attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. L’evento, in programma dal 24 al 27 aprile 2026, è promosso a livello internazionale dalla California Academy of Sciences e dal Natural History Museum of Los Angeles County. In Italia il coordinamento vede la partecipazione, tra gli altri, dell’ISPRA e dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. Il City Nature Challenge si basa sul principio della “citizen science”: cittadini e visitatori contribuiscono alla raccolta di dati sulla biodiversità fotografando specie animali e vegetali attraverso l’app iNaturalist. Le osservazioni raccolte vengono poi rese disponibili alla comunità scientifica internazionale. Nel territorio degli Aurunci sono previsti appuntamenti dedicati anche al mondo scolastico. In particolare, il 24 aprile, studenti delle scuole secondarie di Fondi parteciperanno a un’attività di educazione ambientale presso il Monumento Naturale Mola della Corte – Settecannelle – Capodacqua, guidati da operatori ed educatori specializzati.
APPUNTAMENTI
“L’impresa più grande. Storia della bonificazione pontina (1791–1944)”, presentazione a Latina
LATINA – Si terrà al Circolo Cittadino di Latina (in Piazza del Popolo, 2), il 23 aprile alle ore 17.30, la presentazione del volume di Agostino Attanasio, L’impresa più grande. Storia della bonificazione pontina (1791–1944), pubblicato da Rubbettino nel 2026 (qui l’intervista all’autore di Licia Pastore).
Il libro racconta la storia, quasi sconosciuta, della bonificazione delle vere e proprie Paludi Pontine: il territorio che da Tor Tre Ponti a Terracina si estendeva su entrambi i lati della via Appia, dalle pendici della cinta collinare dei Lepini-Aurunci fino alla sponda sinistra del fiume Sisto. Ne segue le vicende dalle concessioni enfiteutiche degli ultimi anni del Settecento alla costituzione, nel 1861, del Consorzio della bonificazione pontina.
La presentazione, che vedrà gli interventi della sindaca di Latina Matilde Celentano, del presidente Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo e di e Massimo Amodio, presidente Fondazione Caetani, sarà coordinata da Michele Marangon. Dialogheranno con l’autore l’archittetto Tommaso Agnoni, Alberto Budoni della Sapienza Università di Roma e Marta Pennacchi direttrice dell’Archivio di Stato di Latina.
Agostino Attanasio, nato a Terracina e formatosi a Latina, ha svolto la propria attività professionale negli Archivi di Stato a partire dal 1979. Ha diretto gli Archivi di Stato di Rieti, Latina, L’Aquila e Livorno e, dal 2009 al 2014, l’Archivio centrale dello Stato. Ha pubblicato, tra l’altro, La macchina vecchia di Pantano, volume dedicato alla bonifica della Piana di Fondi, il catalogo della mostra per il Centocinquantenario dell’Unità d’Italia (La macchina dello Stato, Electa, 2011) e gli atti del convegno per il LX anniversario dell’Archivio centrale dello Stato (1943-1953. La ricostruzione
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