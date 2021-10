Al teatro Moderno di Latina arriva “Toilet” di Gabriele Pignotta

LATINA – Secondo appuntamento con gli spettacoli al teatro Moderno di Latina in questo week end. In scena “Toilet”, scritto e interpretato da Gabriele Pignotta. Una tragicommedia pop dalle sfumature malinconiche per ridere dell’uomo e della società.

Ne abbiamo parlato con lo stesso attore

L’attore invita il pubblico a teatro in un momento così difficile, post pandemia, ma anche per recuperare il senso dello spettacolo dal vivo, che certamente regala emozioni molto diverse rispetto a una serie vista sul divano. “Il mondo dello spettacolo dal vivo è probabilmente il più colpito da questa pandemia, ora stiamo ripartendo e serve l’aiuto di tutti”.

L’appuntamento al teatro Moderno è per venerdì alle 21, sabato alle 21 e alle 17 e domenica alle 17,30.