Al Fellini di Pontinia torna la danza contemporanea

PONTINIA – Torna la danza contemporanea al Teatro Fellini di Pontinia. In programmazione venerdì 17 maggio alle ore 21.00 lo spettacolo “Femina” della Compagnia Abbondanza/Bertoni in cartellone all’interno del Festival di danza contemporanea Tendance 2024 con la direzione artistica di Danila Blasi e Ricky Bonavita realizzato in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC-Ministero della Cultura e Regione Lazio.

La collaborazione tra il teatro diretto da Clemente Pernarella ed il Festival Tendance è attiva da oltre tre anni poggiando le basi sull’idea che il teatro debba essere elemento portante per lo sviluppo sociale delle comunità di riferimento e che debba diventare, attraverso la contaminazione dei generi e l’ibridazione dei linguaggi, luogo “vivo” e vissuto, ospitale ed aperto Questo filo conduttore si è sviluppato e tradotto in un lavoro condiviso che ha consentito nel tempo di portare sul territorio quanto di più rappresentativo ci sia oggi nell’ambito della danza contemporanea. Il solco tracciato prosegue anche quest’anno con la messa in scena due appuntamenti – il 17 ed il 24 maggio- di grandissimo profilo. Si parte quindi venerdì alle ore 21.00 con “Femina” ultima produzione della Compagnia trentina Abbondanza/Bertoni, una realtà che partendo dall’esperienza newyorkese nella scuola di Alwin Nikolais, dagli studi francesi con Dominique Dupuy e attraverso le improvvisazioni ‘poetiche’ di Carolyn Carlson dei suoi due fondatori Michele Abbondanza e Antonella Bertoni è diventata una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano per le loro creazioni, per l’attività formativa e pedagogica e per la diffusione del teatro danza contemporaneo. Il prossimo appuntamento con il festival Tendance 2024 e la danza contemporanea al Fellini sarà venerdì 24 maggio sempre alle ore 21.00 con “Imago” della compagnia londinese Pck Dance.

Contatti e info: 392/5407500 329/2068078.