Covid, nuova impennata: 1225 nuovi positivi a Latina e provincia

LATINA – Il covid registra una nuova impennata. Sono 1225 i nuovi casi positivi registrati a Latina e provincia nelle ultime 24 ore, 438 in più rispetto a martedì scorso. La prima avvisaglia era arrivata con il dato del lunedì, tradizionalmente in contrazione per il minor numero di tamponi (eseguiti la domenica): lunedì scorso erano stato 286, ieri il bollettino della Asl di Latina ne riportava 329.

E’ con ogni probabilità la variante Omicron 2 che dilaga e si fa sentire anche in provincia di Latina dove solo da poche settimane si stava registrando una decrescita.

Il dato di oggi emerge da un numero significativo di tamponi, circa 5700 e il tasso positivi/tamponi supera il 21%. Il totale dei contagi da inizio pandemia ad oggi in provincia di Latina è salito a 115528.

In Italia e anche in Europa si parla insistentemente di una quarta ondata, con una circolazione molto elevata del virus, una variante che gli esperti ritengono contagiosissima, in un momento in cui le vaccinazioni sono in stallo.