Il Majorana di Latina ha preso parte ai Campionati Italiani di Geografia

LATINA – Il Liceo scientifico Ettore Majorana ha partecipato ai Campionati italiani di Geografia 2022, organizzati online per tutte le scuole d’Italia. Per la scuola di Via Sezze a Latina, hanno gareggiato con ottimi risultati guidati dalla professoressa Lucia Costantini gli alunni Luca Priori, Gabriele Rucco, Tiziano Radicioli e Christian Forcina della I G, Vittorio La Mura della III M, Marco Vitali della II M e Jessy Ala della III G.