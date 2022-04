Processo per i concorsi alla Asl di Latina, ascoltato in udienza l’assessore alla Sanità D’Amato

LATINA – E’ stato ascoltato ieri in Tribunale a Latina l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato nel processo per i concorsi con raccomandazione in cui sono imputati l’ex segretario provinciale del Pd Latina Claudio Moscardelli, il direttore della Uoc Reclutamento della Asl di Latina e il funzionario della stessa unità Mario Graziano Esposito.

Secondo l’accusa infatti era stato proprio Moscardelli a fare pressione sull’assessore perché Rainone, in cambio di alcune assunzioni “garantite”, venisse nominato direttore amministrativo, figura che con il direttore generale e il direttore sanitario aziendale costituisce la terna alla guida dell’azienda sanitaria.

L’assessore nel corso dell’interrogatorio durato oltre un’ora , rispondendo alle domande prima del pm, poi dei difensori degli imputati, quindi a quelle del collegio giudicante, e ha negato di aver ricevuto da Moscardelli sollecitazioni dirette. In aula sono stati anche letti e acquisiti i messaggi contenuti nelle chat private che i due si erano scambiati ai tempi del concorso (poi annullato), quando si doveva decidere anche a chi affidare il ruolo apicale.

D’Amato ha anche detto che il nome di Rainone come papabile era emerso in alcune riunioni di lavoro durante le quali Moscardelli aveva parlato bene del dirigente amministrativo, conoscendolo di persona, sottolineando però che quella nomina spetta comunque ai Direttori generali (in quel periodo alla guida della Asl pontina c’era Giorgio Casati): “Ho l’abitudine di rispettare l’indipendenza dei manager nella scelta dei loro collaboratori”, ha detto D’Amato a questo proposito.

Si torna in aula il 16 giugno.