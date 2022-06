La spada di Cesare Borgia è a Sermoneta nella torre del Castello Caetani

SERMONETA – Inaugurata ieri, nella torre del castello Caetani di Sermoneta, l’esposizione della spada di Cesare Borgia messa a disposizione della Fondazione Roffredo Caetani nell’anno dei festeggiamenti per il Cinquantenario, dalla consorella Camillo Caetani di Roma che ne divenne proprietaria nel 1700. Un pezzo unico e prezioso che i visitatori del Castello potranno vedere nel normale giro di visita, salendo qualche gradino. (nella foto i presidenti delle due Fondazioni. Da sinistra Antonio Rodinò di Miglione e Tommaso Agnoni ieri a Sermoneta per l’inaugurazione)

Conservata in una teca, la spada, le cui decorazioni ricordano la vita e le gesta di Giulio Cesare, oltre ad essere un oggetto prezioso è un vero e proprio pezzo di storia. Sta in piedi grazie ad un leggero supporto e a una piccola calamita che consentono di ammirarla in tutta la sua bellezza. Il suo fodero è conservato invece all’Albert Museum di Londra e chissà che non possa nei prossimi anni arrivare anche a Sermoneta.

Ieri per la giornata inaugurale dell’esposizione che durerà fino al 31 ottobre, si è tenuta nella Sala del Cardinale del Castello Caetani una giornata di studi su Lucrezia Borgia e sui rapporti tra la famiglia Caetani e i Borgia.