A Latina proiettato il docu-film “C’era una volta Nando”

LATINA – Un film per raccontare il personaggio e insieme la città di Latina. E’ stato proiettato ieri, 13 settembre 2022, nel Roof Garden dell’hotel Europa, ad un anno dalla scomparsa “C’era una volta Nando”, docu-film in memoria di Nando Di Pietro storico titolare dell’omonima autoscuola, la prima della città di Latina che ha insegnato a guidare a 22mila pontini tra i quali quattro sindaci, avvocati, stimati ricercatori e importanti industriali. “Sempre con l’ironia e la professionalità che l’hanno contraddistinto”, hanno sottolineato gli organizzatori della serata rinverdendo l’immagine di “Nando e la sua Seicento che hanno percorso la città attraverso le sue strade e le sue epoche, tra il 1949 e il 2001” e ricordandone la passione per il ciclismo: “Insieme al padre Alcibiade ed ai fratelli è riuscito a portare il grande ciclismo a Latina, anche con Fausto Coppi”.

Il film è stato ideato da Angela Di Pietro, giornalista e terza figlia di Nando (dopo Fiorella e Anna), che ne ha scritto i testi ed è la voce narrante e realizzato da Mario Iscra e Giuseppe Lufrano. Le interviste sono state realizzate da Stefania Belmonte. Il montaggio è curato dalla Gimaar.

Con i familiari di Nando Di Pietro, hanno preso parte alla serata il sindaco Damiano Coletta, l’on. Vincenzo Zaccheo, il prof. Piero Maceroni, il direttore dell’AdnKronos Gian Marco Chiocci. Nel corso della serata anche l’omaggio musicale di Marco Lo Russo che ha eseguito il brano di Astor Piazzolla “Adios Nonino”.