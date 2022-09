Accusato dell’omicidio di Borgo Montello, torna in Italia dall’India e scatta l’arresto a Malpensa

LATINA – E’ sbarcato giovedì a Milano Malpensa convinto che cambiare zona bastasse a farla franca. Un cittadino indiano di 32 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Latina nello scalo lombardo dove era atterrato proveniente dall’India. E’ accusato di omicidio, porto illegale di pistola e lesioni personali aggravate, gravemente indiziato di aver partecipato alla violenta spedizione punitiva avvenuta nell’abitazione di un connazionale a Borgo Montello il 30 ottobre 2021 durante i festeggiamenti per la nascita del bambino del padrone di casa. Proprio quest’ultimo fu ucciso.

Le attività d’indagine svolte dalla Squadra Mobile subito dopo il fatto portarono il 29 aprile scorso all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei cittadini indiani, mentre il 32enne si era reso irreperibile. Era tornato in India ed era certo che le sue tracce si fossero ormai perse. Invece l’8 settembre, il controllo effettuato dagli agenti della Polizia di Frontiera, lo ha fermato. Risultato destinatario del provvedimento restrittivo poi eseguito, è stato portato in carcere ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.