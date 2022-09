Formia, l’appuntato delle Fiamme Gialle Di Donna riconosciuto “vittima del servizio”

FORMIA – È stato un momento emozionante quello vissuto presso la Caserma “M.B.V.M. Capitano Arturo Cerrato”, sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, dove si è svolta la cerimonia di commemorazione del 12° anniversario dalla tragica scomparsa dell’appuntato scelto Vincenzo Di Donna. Il militare, che ha prestato servizio presso il Gruppo di Formia, è morto il 26 agosto 2010, all’età di 32 anni, dopo esser rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, durante la traduzione in carcere di quattro persone arrestate nell’ambito dell’esecuzione di un servizio di controllo del territorio. Alla luce del drammatico evento che ne ha determinato la prematura scomparsa, il 28 luglio del 2011, con Determinazione dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Appuntato Scelto Vincenzo Di Donna è stato riconosciuto “vittima del servizio”.

La celebrazione si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale di Latina, Colonnello t.ST Umberto Maria Palma (in foto) del Comandante del Gruppo di Formia, Tenente Colonnello Luigi Galluccio, del Cappellano Militare addetto della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, Don. Valerio Carluccio, e di una folta rappresentanza di Finanzieri, di ogni ordine e grado, e dei soci delle Sezioni A.N.F.I. di Formia e Gaeta.

Il colonnello Palma, accompagnato dal Comandante del Gruppo, ha proceduto alla deposizione di una corona presso il monumento dedicato all’appuntato scelto Di Donna, all’ingresso della Caserma, che è stata benedetta dal Cappellano Militare. Grande commozione tra i presenti al suono del “Silenzio” da parte del Trombettiere. La “Preghiera del Finanziere” ha chiuso la commemorazione. Fuori dal protocollo, il Comandante Provinciale, esprimendo la propria riconoscenza verso il militare definendolo “fulgido esempio di Servitore dello Stato”, ha voluto onorarne la memoria attraverso la consegna di un cimelio evocativo dei più alti valori morali e militari.