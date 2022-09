Luca Fabrizi in sala stampa: “I due goal li dedico alla mia famiglia ma anche a me”

LATINA – “Devo ringraziare la società che mi ha dato fiducia. Serviva una scossa e nel secondo tempo abbiamo fatto vedere tutto il nostro carattere”. Parla di “noi” in sala stampa Luca Fabrizi, l’autore dei due goal che hanno salvato il Latina Calcio domenica al Francioni contro il Giugliano. Era entrato al secondo tempo dopo un primo tempo che ha visto i nerazzurri annichiliti dalle due reti subite e in confusione. L’attaccante ha dedicato i primi goal in serie C alla sua famiglia.