Un Latina in rimonta pareggia contro il Giugliano: è 2-2

LATINA – Un Latina Calcio 1932 in rimonta non perde la speranza e riesce a recuperare lo svantaggio di due goal subiti nel primo tempo pareggiando al Francioni. Davanti a un pubblico caloroso di circa 1200 tifosi e ai 99 ospiti giunti dalla Campania, l’undici di Mister Daniele Di Donato, non riesce a ottenere la vittoria sperata, ma interrompe la striscia negativa grazie alle due reti di Fabrizi (entrato nel secondo tempo) segnate al 73° e al 79°. Tra Latina e Giugliano finisce 2-2.

IL MATCH – Il Giugliano inizia forte la partita, mettendo sotto pressione la difesa nerazzurra. La squadra ospite trova anche la rete del vantaggio al 13’ grazie ad un preciso destro dalla distanza di Iglio che sorprende Cardinali e porta in vantaggio i campani. Nei primi 25 minuti della prima frazione il Latina soffre tanto l’aggressività della squadra avversaria, non riuscendo ad organizzare una reazione decisa. Mister Di Donato ha dovuto effettuare anche un cambio forzato a causa dell’infortunio di Teraschi. Spazio quindi ad Antonio Esposito, con Carissoni dirottato sulla fascia destra.

Quando siamo alla mezz’ora il Giugliano trova anche la rete del 2-0. Piovaccari riesce a scappare in mezzo ai centrali del Latina e tutto solo davanti a Cardinali riesce a realizzare la rete del raddoppio con un tiro preciso all’angolino basso.

Ad inizio secondo tempo Mister Di Donato opta subito per due cambi. Dentro Fabrizi e Rossi per Margiotta e Celli.

Nel corso della ripresa la squadra nerazzurra dimostra un atteggiamento decisamente più positivo rispetto al primo tempo, alzando il baricentro e la pressione nei confronti del Giugliano.

Al 73’ il Latina rientra in partita. Appena entrato Riccardi fa una giocata di grande classe, difendendo il pallone dentro l’area e appoggiando per Fabrizi che, anche lui appena entrato, si gira alla perfezione, infilando Sassi.

Minuto 79’ e il Latina conclude la sua rincorsa arrivando al pareggio. Bordin pennella al centro un calcio d’angolo sul quale il falco Fabrizi si avventa e con una rovesciata porta il punteggio sul 2-2. Le mosse del mister Di Donato rimettono in sesto una partita che sembrava compromessa.

Allo scoccare del 90’ il Latina ha anche una grande occasione per passare in vantaggio ma Carissoni non riesce a centrare lo specchio da dentro l’area di rigore. In pieno recupero Carletti ha un’altra grandissima occasione ma purtroppo la palla non entra in rete.

IL TABELLINO – Latina-Giugliano 2-2

Latina Calcio 1932: Cardinali, Giorgini, Amadio, Sannipoli (71’ Riccardi), Carletti, Celli (46’ Rossi), Bordin, Carissoni, Esposito And., Teraschi (15’ Esposito Ant., 71’ Di Mino), Margiotta (46’ Fabrizi). A disp.: Giannini, Tonti, De Santis, Barberini, Di Mino, Nori, Riccardi, Cortinovis. All. Di Donato

Giugliano Calcio 1928: Sassi, Ceparano, Poziello C., Salvemini (61’ Nocciolini), De Rosa, Piovaccari (72’ Kyeremateng), Oyewale, Zullo (76’ D’Alessio), Gladestony (72’ Felippe), Iglio (76’ Rondinella), Biasiol. A disp.: Viscovo, Berman, Rizzo, Poziello R., Belardo, Scanagatta, Aruta, Gomez, Ghisolfi, Di Dio. All. Di Napoli

Marcatori: 13’ Iglio (G), 30’ Piovaccari (G), 73’ Fabrizi (L), 79 Fabrizi (L)

Arbitro: Roberto Lovison di Padova, 1°Assistente Davide Santarossa di Pordenone, 2°Assistente Giacomo Bianchi di Pistoia, 4°Uomo Valerio Crezzini di Siena

Ammoniti: 12’ Teraschi (L), 20’ Giorgini (L), 48’ Carletti (L), 59’ Oyewale (G), 75’ Iglio (G), 77’ Di Donato (L dalla panchina), 80’ Amadio (L), 80’ Kyeremateng (G)

Angoli: 5-5

Recupero: 3’, 4’

Note: 1338 spettatori con 468 abbonati e 99 tifosi ospiti