Dopo tre anni di contrasto alla criminalità organizzata, saluta Latina il capo della Squadra Mobile Giuseppe Pontecorvo

LATINA – Saluta Latina il dirigente della Squadra Mobile Giuseppe Pontecorvo, che a partire da lunedì 5 settembre assumerà un nuovo prestigioso incarico presso la Squadra Mobile di Bologna dove sarà coordinatore di attività complesse della Sisco (la sezione investigativa dipendente dal Servizio Centrale Anticrimine, deputata allo svolgimento delle attività di indagine sulla criminalità organizzata, sui sistemi criminali complessi).

“Proprio grazie all’impegno, alla assoluta dedizione e alla professionalità dimostrata dal dottor Pontecorvo – ha detto il Questore di Latina Michele Maria Spina – insieme alle donne e agli uomini della Squadra Mobile di Latina, è stato possibile concludere le numerosissime operazioni di polizia giudiziaria che hanno disarticolato diverse organizzazioni criminali che opprimevano la città di Latina e la sua provincia. Prova dell’importanza del lavoro svolto sono i molteplici attestati di stima e gratitudine che stanno giungendo in queste ore da parte della comunità”, ha aggiunto Spina che ha voluto ringraziare il vicequestore aggiunto e manifestargli il suo apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità di Latina, augurandogli buon lavoro.

Anche Pontecorvo ha voluto fare il punto sugli anni a Latina: “Sono trascorsi più di tre anni dal mio insediamento presso la Squadra Mobile di Latina e, come accade di frequente in questa professione, è giunto il momento del cambio di guardia. Prima di andar via e raggiungere Bologna, dove andrò a svolgere il mio nuovo incarico, sempre in ambito investigativo, volevo rivolgere un sentito ringraziamento ed un saluto alla città di Latina. Nel congedarmi, ci tengo a ripercorrere questi anni intensi di lavoro in nome della legalità, della trasparenza e a tutela dei cittadini.

L’impegno quotidiano profuso in questa direzione insieme agli uomini e alle donne della Polizia di Stato di cui vado fiero, mi rende orgoglioso. Mi auguro che la nostra attività possa aver contribuito a migliorare questa città dalle grandi potenzialità e che dimostra di voler guardare al futuro con fiducia nonostante le difficoltà. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare Voi giornalisti per la sensibilità e l’attenzione mostrata in ogni occasione e per aver diffuso, attraverso l’informazione, il lavoro sul territorio che questo ufficio ha condotto in piena sinergia con l’autorità giudiziaria, i magistrati in particolare della Procura di Latina e della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Il nostro operato, svolto con rettitudine, vuole infondere nella popolazione il coraggio necessario a collaborare con la giustizia, perché soltanto collaborando e stando uniti si possono creare le condizioni ideali per migliorare una città, rendendola sicura, forte e vivibile.

Porto con me un ricordo straordinario di questa realtà. Auguro ad ognuno di continuare a svolgere il proprio dovere con onestà, dedizione e rigore“.