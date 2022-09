D’Amato: “Altri 241 milioni per il nuovo ospedale di Latina. Si completa il finanziamento”

LATINA – Si completa il finanziamento del nuovo ospedale di Latina. Lo ha ufficializzato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in una conferenza stampa alla quale era presente anche la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli. Alle ore 12.30 , nella Sala Tevere della Regione Lazio, D’Amato ha illustrato brevemente la delibera che contiene il Piano di investimenti in edilizia sanitaria del Lazio, da oltre 400 milioni di euro, che andrà in giunta per essere approvato la prossima settimana.

Una buona notizia per il capoluogo e per tutta la provincia di Latina per un’opera pubblica attesa da molti anni e la cui costruzione è divenuta ormai indifferibile. Il progetto del nuovo ospedale del capoluogo era stato donato dall’Ance Latina e presentava costi superiori ai fondi stanziati. Un problema che sembra ora essere superato. L’integrazione è di 241 milioni (oltre la metà del piano complessivo per gli ospedali del Lazio ndr) e si aggiunge allo stanziamento precedente”, ha detto l’assessore regionale. Si tratta dell’intervento in assoluto più cospicuo tra quelli previsti dal piano.

La dichiarazione di D’Amato in conferenza stampa

«Con la prossima delibera di giunta, la regione Lazio stanzierà 415 milioni di euro per gli ospedali del Lazio. Di questi, ben 240 milioni andranno a completare i fondi previsti per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina. Nella nostra regione è in atto il più grande investimento sull’ edilizia sanitaria dell’intero Paese, mettendo insieme i fondi del Pnrr con quelli della legge 67/88. Per la seconda città del Lazio si tratta di un traguardo importantissimo, possibile grazie al coordinamento con il territorio. Latina merita un grande intervento sia per il bacino d’utenza, sia per la presenza dell’università e di un comparto chimico e della salute tra i più importanti d’Italia. Premiata la lungimiranza di aver individuato già un’area idonea per il nuovo ospedale, su un terreno regionale a nord della città. Un punto a vantaggio del progetto e della collettività», è quanto ha dichiarato il consigliere regionale del PD Enrico Forte.