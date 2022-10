Assunzioni al Comune di Latina, al via oggi le preselezioni

LATINA – Sono iniziate questa mattina le preselezioni per le prove del concorso del comune di Latina, dureranno fino a giovedì presso la Curia vescovile. I candidati, sono più di 4 mila le domande arrivate in Comune a fronte di 23 posti disponibili, sono già in fila. I candidati che passino la preselezione dovranno poi affrontare la prova scritta, che si svolgerà a metà novembre. Superata anche quella, gli orali si terranno i primi di dicembre. Infine le assunzioni, entro il 31 dicembre.

Il commissario Carmine Valente comunque ha precisato che probabilmente verranno assunte più persone rispetto alle unità lavorative messe a concorso nei bandi pubblicati a luglio. Gli uffici stanno esaminando da un lato le risorse economiche disponibili, dall’altro le possibilità concesse da norme e procedure.